I Carabinieri del Norm hanno denunciato oggi, per evasione , un 58enne di Gonnosfanadiga , già ai domiciliari .

L'uomo, durante la scorsa notte, in uno dei normali servizi di prevenzione e in occasione di un controllo eseguito dai Carabinieri, non è stato trovato nella sua abitazione ed è scaturita subito la segnalazione da parte dei militari.