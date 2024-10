Nella giornata di ieri gli Agenti della Sezione della Polizia Anticrimine e della Squadra Volante del Commissariato di Iglesias hanno arrestato un 45enne di Gonnesa, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’uomo è stato fermato mentre viaggiava a bordo della sua auto. Dagli accertamenti i poliziotti avevano constatato che l’uomo era solito ricevere nella propria abitazione assuntori di stupefacenti, ai quali vendeva in particolare cocaina. I sospetti degli agenti, suffragati anche da ulteriori informazioni acquisite nel corso delle settimane, sono stati confermati quando hanno effettuato la perquisizione all’interno della sua abitazione, dove sono stati trovati 13 involucri di cocaina dal peso complessivo di 5 grammi pronti per essere venduti, un bilancino di precisione e materiale utile per il confezionamento.

L’uomo è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, per poi essere riaccompagnato presso la propria abitazione in attesa dell’udienza direttissima prevista per oggi.