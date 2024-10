I Carabinieri della Sezione Radiomobile e della Stazione di Golfo Aranci, durante la notte di mercoledì 2 ottobre si sono recati in un’abitazione in località Moriscu, dove una donna aveva riferito di aver avuto un’animata discussione con il figlio, perché il giovane esigeva le chiavi della sua auto.

Alla vista dei militari il ragazzo, in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcool e farmaci antidepressivi, si è frapposto tra la donna e gli operatori, ingiuriandoli e aggredendoli verbalmente e fisicamente.

I Carabinieri hanno prontamente arrestato l'aggressore, che è stato accompagnato in caserma per gli accertamenti del caso e temporaneamente trattenuto presso le camere di sicurezza del Reparto Territoriale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, in attesa del rito per direttissima.