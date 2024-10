Il 7 gennaio 2024, presso il Beverly Hills Hotel (nell'omonima città della California) ha avuto luogo la cerimonia di premiazione per l'ottantunesima edizione del Golden Globe Award, noto -non a caso- come “Oscar della televisione”.

Trionfa su tutti il film “Oppenheimer” (categoria Miglior film drammatico), con ben cinque statuette, seguito dalla serie TV “Succession” (migliore serie TV drammatica), con quattro. Ottimo risultato anche per “Povere creature ” (Miglior commedia o musical) del regista greco Yorgos Lanthimos.Delusione per “Barbie”(in gara nella medesima categoria di “Povere creature”) che porta a casa solo il premio per il miglior incasso e per la miglior canzone (“What Was I Made For”, di Billie Eilish e Finneas)

Purtroppo “Io capitano” di Matteo Garrone non la spunta nella sezione Miglior film internazionale, che ha incoronato “Anatomia di una caduta” di Justine Triet.

Tra gli attori sono stati premiati: Robert Downey Jr. e Cillian Murphy, rispettivamente miglior attore non protagonista e miglior attore drammatico per “Oppenheimer”, Emma Stone migliore attrice in una commedia/musical per “Povere creature”, Paul Giamatti miglior attore in una commedia/musical per “The holdlovers”, Lily Gladstone migliore attrice drammatica per “Killers of the Flower Moon”.

“The bear” vince nella categoria migliore serie commedia, “Beef” in quella migliore miniserie tv o antologica e “Il ragazzo e l’airone” viene decretato Miglior film d’animazione.

“Oppenheimer” porta a casa anche il premio per la miglior regia (per la gioia del ben collaudato Cristopher Nolan) e per la miglior colonna sonora (firmata da Ludwig Göransson), mentre il premio per la miglior sceneggiatura va ad “Anatomy of a Fall” ( Justine Triet ed Arthur Harari).

