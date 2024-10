Pneumatici: sono loro a levare il sonno e a far preoccupare sempre di più gran parte degli automobilisti, soprattutto nei periodi di cambiamento di stagione. È chiaro che essi non hanno una scadenza, ma vanno sempre e comunque tenuti sotto controllo e sotto osservazione. Le gomme, insomma, devono essere sempre in un ottimo stato e pienamente efficienti. Il rischio altrimenti è quello di una pesante sanzione amministrativa, che va da 85 a 338 euro. E non va dimenticata la questione legata alla sicurezza, pilastro fondamentale e imprescindibile quando ci si mette alla guida. Quindi si può tranquillamente circolare con pneumatici datati, perché ciò che conta e il loro stato e la loro funzionalità. Ma come si fa a conoscere e a scoprire la loro età? Niente di più semplice. Infatti per sapere la data di fabbricazione basta andare a leggere la dicitura che compare al fianco della gomma della stessa.

Ma cosa ci si troverà scritto? Nella maggior parte dei casi compare la scritta D.O.T., ossia Department of Transport. Cosa significa? Non è altro che una sigla che stabilisce la corrispondenza e il rispetto degli standard statunitensi. Ad essa segue una serie di numeri, di cui occorre osservare le ultime 4 cifre, le quali indicano settimana e anno di fabbricazione. Quindi, per esempio, se ci sarà scritto 102015 vorrà dire che gli pneumatici sono stati realizzati la decima settimana del 2015. Nulla di davvero complicato. Certo, se si va troppo in là e indietro nel tempo, è sempre meglio controllare e verificarne l'efficienza e, nel caso di risultati non ottimali, provvedere alla sostituzione. Ci sono alcuni dettagli che possono fare la differenza. Il rilievo presente sul battistrada infatti deve essere perfettamente visibile, sia dal punto di vista della larghezza che da quello della conferenza. Inoltre gli intagli devono avere una profondità di almeno 1,60 millimetri. Chi non rispetta tali parametri può incorrere nella suddetta sanzione amministrativa.

Abbiamo parlato di pneumatici da tenere sotto controllo, soprattutto nei periodi di cambiamento di stagione. D'altronde, è fortemente consigliato procedere alla sostituzione sia in estate che in inverno. Il tutto ovviamente rappresenta una questione di sicurezza e di maggiore efficienza prestazionale al momento della guida. Un qualcosa di essenziale per tutti. Grazie alla grande diffusione della tecnologia, ora è possibile acquistarne anche su internet. Tra i siti più importanti del settore vi è, senza alcun dubbio, www.giga-pneumatici.it. In questo portale è possibile scegliere la stagione, la larghezza, l'altezza e il diametro. Insomma, un qualcosa di davvero minuzioso e dettagliato, dove è possibile valutare le diverse opzioni e possibilità, adattando il tutto ai propri gusti, alle proprie esigenze e alla propria automobile. Va detto che, tra le varie offerte, sono presenti anche pneumatici per auto da corsa, auto d'epoca, veicoli commerciali e caravan. Da tenere d'occhio però anche gommadiretto.it, dove è possibile selezionare anche l'indice di velocità, il prezzo e la marca. Insomma, ce n'è davvero per tutti. E il tutto con un semplice e rapido click. C'è qualcosa di meglio per gli automobilisti?