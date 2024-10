Alle ore 21:30 di mercoledì 30 Marzo, presso i locali della libreria osteria Librid in Piazza Eleonora 4 a Oristano, prenderà il via la terza edizione della Giostra di Lettura, una giocosa competizione di letture che coinvolge autori di ogni risma e genere, questa volta con il titolo "Puoi leggere a voce alta?"

Le letture pubbliche ospitate da Librid giungono al terzo appuntamento dopo gli ottimi riscontri delle precedenti edizioni. Come sempre la libertà e il divertimento sono le chiavi con le quali gli organizzatori si propongono di aprire quei preziosi cassetti in cui giacciono nascoste le emozioni e le storie degli appassionati di scrittura. Un'occasione di confronto fra poeti e autori di prosa, giornalisti, saggisti noti e meno noti che si lasceranno coinvolgere in una sfida che ha poco dell'agonismo e molto della compartecipazione.

Cinque i minuti per leggere fino a due opere di proprio pugno, o di autori che concedono l'autorizzazione, di fronte ad un pubblico curioso e attento da cui verrà estratta casualmente una giuria, con la conduzione del descrittore Franco Sardo e l'ausilio di Stefano Tamponi e Pierluigi Carta. Tre i premi messi in palio da Librid, ma questa volta ci sarà una novità: ai lettori verrà concessa la possibilità di leggere mostrando esclusivamente la loro voce, per fare in modo che siano solo le parole e la loro musica a venire recepite, comprese e apprezzate nel loro peso più specifico. Come? Questo lo si può scoprire solo partecipando alla serata, che ricordiamo avere ingresso libero e iscrizione completamente gratuita, aperta perfino durante il suo svolgimento, per chiunque volesse decidere di prendere coraggio ed esibirsi all'ultimo minuto.

In occasione della Giostra di Lettura la cucina di Librid, preparerà dei menù appositi a prezzi speciali preparati con gli ingredienti migliori della giornata, per cui non abbiamo ancora la possibilità di dare anticipazioni. In ogni caso sarà disponibile il servizio di aperitivi e cocktail preparati dagli esperti miscelatori del bar, oltre a tutte le bevande rigorosamente selezionate dagli Ostinati di Librid.

Per ulteriori informazioni, per conoscere il regolamento, per iscriversi o anche per vedere cosa è successo nelle edizioni precedenti, è possibile visitare andare l'omonima pagina Facebook di Librid.

Per prenotazioni è invece possibile chiamare lo 0783465525. Per specifiche richieste sulla Giostra di Lettura, Franco Sardo risponde alla mail superyoung@inwind.it.

E voi, potete leggere a voce alta?