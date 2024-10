Gli Oasis su X hanno tranquillizzato i fan dopo il caos e l'intasamento che si è creato subito dopo l'apertura della vendita dei biglietti alle 10 di questa mattina ora italiana sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster.co.uk, Gigsandtour.com e Ticketmaster. ie per l'acquisto dei pass per il loro tour 2025 in 17 date in Irlanda e Inghilterra.

" Prendete nota, i biglietti dell'Oasis Live 25 possono essere rivenduti solo a valore nominale tramite TichetmsterUk e Twickets!. I biglietti che compaiono su altri siti secondari di biglietteria sono contraffatti e saranno annullati dai promotori ", hanno scritto.

Mentre nella corsa ad accaparrarsi i biglietti sui siti ufficiali si allungavano le codici virtuali, nella maggior parte dei casi non andate a buon fine, e montava la rabbia dei fan e non solo, sui siti di resell hanno cominciato ad apparire biglietti rivenduti a prezzi super maggiorati, in alcuni casi anche di 40 volte superiori.

Foto: muzikalia.com