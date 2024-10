Investire in Borsa è una passione che gli italiani stanno iniziando a prendere sempre più in considerazione. Anche tramite vie alternative rispetto a quella che è la metodologia classica di investimento.

Come base di partenza è bene specificare che per loro conformazione mentale gli italiani sono propensi a non lanciarsi in investimenti a rischio; per questo preferiscono mete più sicure quali Bot, immobili e oro.

Al contrario di questi, il mercato delle azioni è un investimento ad alto rischio. Per questo la Borsa non è mai stata tra i primi amori degli italiani. Tuttavia ultimamente la tendenza si è un po' ribaltata grazie a diversi fattori: in primis, la possibilità di investire anche tramite pc.

Ormai le distanze si sono ridotte ed è possibile accedere al mercato della Borsa stando comodamente seduti davanti al proprio computer: è sufficiente una connessione, un pc e una piattaforma di intermediazione, i cosiddetti broker di trading online.

Altro aspetto di assoluto interesse nella crescite di interesse degli italiani verso la Borsa è la nascita di nuovi strumenti (per alcuni più appetibili e fruibili) sui quali investire: tra questi vi sono ad esempio i CFD.

Come si può leggere al seguente indirizzo http://www.giocareinborsa.com/cfd/cosa-sono-i-cfd che ne spiega caratteristiche e differenze con le azioni tradizionali, i CFD sono strumenti finanziari il cui prezzo dipende dal valore di altre tipologie di strumenti di negoziazione sottostanti.

Letteralmente CFD sta a significare Contracts for Difference (Contratti per Differenza): strumenti che seguono il valore dell’azione sottostante consentendo di guadagnare sulla differenza di prezzo che si è venuta a creare.

Un aspetto che contraddistingue i CFD rispetto alle azioni tradizionali è quello relativo ai costi di commissione: acquistare CFD da broker online può infatti essere più economico dato che sono più esigui i costi di commissione.

In sostanza puntando su questi Contratti per Differenza si va a investire su strumenti finanziari il cui prezzo è agganciato al valore di altre tipologie di strumenti di strumenti sottostanti.

Un nuovo modo di investire in Borsa nel mercato azionario che sta attirando molti utenti ma che, come ogni tipo di investimento, richiede comunque preparazione, conoscenza e sperimentazione. Si tratta pur sempre del mercato delle azioni, anche se preso da un ottica differente: di conseguenza guadagnare non è facile né immediato.