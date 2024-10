La musica prodotta in Sardegna viaggia oltre i confini dell'isola e conquista migliaia di appassionati. È il successo degli Huge, rock band di Orosei che, dopo aver pubblicato nel 2011 un lavoro discografico dal titolo “The fighting monkey Time”, ha realizzato il video musicale “Click on me”, cartone animato con la storia di una ragazza che vive un incubo navigando nei siti di incontri on line.

Non solo musicisti, gli Huge, ma anche falegnami e liutai. Nel rione Gollai di Orosei, i fratelli Tore, Ciriaco e Franco Contu, rispettivamente 51, 49 e 42 anni, danno vita alle loro canzoni e producono anche le chitarre che vengono richieste da collezionisti e musicisti di tutto il mondo. Il laboratorio di liuteria sta accanto alla falegnameria di famiglia, ma la passione dei tre artigiani vola tutta sulle ali della musica. Con il singolo “Fucking television” la rock band oroseina ha conquistato il mercato radiofonico in Argentina, Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Giappone e tanti altri Paesi, catturando anche le attenzioni della cantante inglese Leona Lewis e degli Acdc. Successo analogo per i brani “Let's go tonight” e “Monday morning”.

«In Italia - spiega Franco Contu - il mercato è governato dal monopolio delle grandi etichette. Al contrario di quanto accade in tutti gli altri Paesi, quando segnaliamo un nostro brano, qui da noi nessuno si degna nemmeno di rispondere. Negli Stati Uniti, ad esempio, ci richiamano per chiederci ulteriori canzoni da divulgare via radio». Il video musicale “Click on me” è stato presentato il 28 dicembre scorso nella birreria il Brillo parlante di Orosei e per l'occasione gli Huge hanno dato vita ad un concerto presentando diversi inediti.

«Siamo più che soddisfatti - dice Franco - per come è andata la serata. Il pubblico ha partecipato e ha manifestato gradimento per la nostra musica. Abbiamo proposto il nuovo video musicale e alcuni brani che spaziavano tra il psichedelico e il rock anni '70». Tore canta e suona il basso, Ciriaco suona la chitarra e Franco detta i ritmi con la batteria. Insieme si occupano di scrivere la musica, registrare le canzoni, realizzare i video, le animazioni cartoon e organizzare le sceneggiature. «La speranza è che la nostra grande passione per la musica possa coinvolgere tante persone e che sia sempre apprezzata. L'obiettivo principale è quello di riuscire a regalare emozioni».

Con i video postati su YouTube, gli Huge hanno conquistato la rete raggiungendo circa cinquantamila utenti. Intanto, il nuovo video musicale è già pronto per bissare nuovi traguardi. «Oggi bisogna chiedersi - spiega Tore Contu - se la realtà è quella virtuale, oppure se è ancora rappresentata da ciò che accade tutti i giorni. Il video musicale Click on me parte da questo presupposto e racconta come il mondo del web riesce a stravolgere il normale corso della vita».

Un talento per il rock e per far cantare il legno. Le chitarre che vengono fuori dalla liuteria di Orosei incontrano l'apprezzamento dei musicisti di tutto il mondo. «I clienti - raccontano i tre fratelli Contu - sono giovani artisti che spendono poche centinaia di euro e gli appassionati che vogliono aggiungere un pezzo alla collezione».