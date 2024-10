Essere un Mito ti dà un mucchio di vantaggi

Ad esempio, non muori mai

È un transito, niente più: dalle praterie americane alle immense distese dell’aldilà

Il coetaneo Celentano sostiene che “il Paradiso è un cavallo bianco che non suda mai”

L’eroe di tanto cinema popolare è già pronto: cappello a larghe falde, sperone e colt

La pistola, stavolta, ha un valore solo simbolico: un colpo in aria giusto all’ingresso, per avvisare che Ringo è arrivato, perciò non devono avere più paura

Scoprirà che è proprio vero: anche gli angeli mangiano fagioli

“Benissimo”, dirà loro, “ma che ne direste di un bel piatto di Spaghetti Western?”

Non se lo faranno ripetere due volte. Anche gli angeli mangiano spaghetti.