Sono state diffuse le immagini degli ultimi istanti di vita di Giulia Tramontano, la 29enne incinta uccisa lo scorso 27 maggio dall’ex compagno Alessandro Impagnatiello.

I fotogrammi sono stati estrapolati dai video delle telecamere che hanno ripreso i movimenti della donna e dell’assassino: uno di questi riprende l’abbraccio tra la 29enne e la barman 23enne con cui Impagnatiello teneva da più di un anno una relazione parallela, in un incontro chiarificatore a Milano avvenuto poche ore prima dell’omicidio.

L’abbraccio è avvenuto intorno alle 18:30, alla fine dell’incontro tra le due giovani. Tramontano verrà ripresa viva per l'ultima volta alle 19:06, quando l’impianto di videosorveglianza della casa la riprende mentre rientra nell’abitazione.

Una telecamera in via Liberazione, a Senago, ha ripreso anche l’auto di Impagnatiello che, dopo le 2:30 del 31 maggio, fa avanti e indietro per abbandonare i resti di Giulia in un’intercapedine poco lontano.