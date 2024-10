Giovanni Ciacci, costumista di Murlo, entrerà nella casa del Grande Fratello Vip con l’obiettivo di far capire a tutti che anche con l’Hiv si può vivere una vita normale.

Nonostante del virus ormai si parli poco, moltissime persone continuano ad ammalarsene ogni anno, si fa poca prevenzione e chi ne è affetto viene considerato “untore”, perché non si sa che oggi, attraverso le cure, si può vivere tranquillamente senza contagiare gli altri.

In un’intervista di Elvira Serra a Giovanni Ciacci sul Corriere della Sera, il concorrente parla di come ha reagito quando ha scoperto di essere sieropositivo: “Ho avuto una reazione di paura, sgomento, terrore. Poi mi sono informato e grazie all’aiuto psicologico che danno negli ospedali ho capito che con l’Hiv potevo “vivere”, non convivere. U=U vuol dire che la tua carica virale è annullata: non puoi contagiare nessuno. Puoi fare l’amore con il tuo partner senza usare il preservativo, puoi concepire un figlio che nascerà sano, puoi vivere una vita normale”.

Ha inoltre detto che partecipa al GF “per smontare luoghi comuni e disinformazione. Un sieropositivo che si cura ha diritto all’oblio” e che se vincesse “devolverei tutto alla ricerca. Ma so che non vincerò. Per me sarà già tanto riuscire a sensibilizzare le persone. E voglio denunciare le ingiustizie: sa che oggi la patente viene tolta a un sieropositivo che fa il rinnovo?”.