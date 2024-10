Palermo, 14 gen. (Adnkronos) - E' stato trasferito al carcere Pagliarelli di Palermo Andrea Cangemi, il ventenne fermato ieri sera, 14 gennaio, con l'accusa di omicidio preterintenzionale per la morte di Francesco Bacchi, di 20 anni, ucciso dopo una rissa scoppiata la notte scorsa in discoteca a Balestrate. Durante l'interrogatorio, il giovane ha ammesso di avere dato calci e pugni a Bacchi, ma sostenendo di non volerlo uccidere.

Sarà disposta oggi dal Procuratore di Palermo Maurizio de Lucia l'autopsia sul corpo della vittima, che dovrà stabilire se Bacchi è morto per avere battuto la testa a terra oppure per i calci ricevuti in testa mentre era a terra.

Ci sono altri 5 ragazzi indagati che avrebbero partecipato alla rissa iniziata, sembra, dentro il locale e poi proseguita, con calci e pugni, a poche centinaia di metri dalla discoteca.