Si sarebbero dovuti svolgere stamattina alle 10 i funerali di Andrea Nairi, la giovane mamma di 27 anni morta a Flumini di Quartu dopo essere caduta ed aver sbattuto la testa, secondo le ricostruzioni.

La giovane, che lascia un compagno e una bimba di appena 15 mesi, è stata però ritrovata dai familiari distesa sul letto senza vita, e l’intervento del 118 non è purtroppo servito a nulla.

Ma per ora niente celebrazione dei funerali: come riporta l’Unione, la pm Rossana Allieri ha disposto infatti l'autopsia sul corpo della ragazza, che servirà a chiarire ogni dubbio sulle cause del decesso ed aprire eventuali piste su altre ipotesi, oltre quella del tragico incidente.

La decisione è arrivata in tarda serata: il corpo verrà trasferito al Policlinico di Monserrato per l'esame che potrebbe essere svolto già nelle prossime ore.