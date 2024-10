Fadi Boudia, caporedattore di Miraya International Network, è rimasto ferito durante una trasmissione in diretta in Libano. Le immagini divenute virali sul web mostrano il giornalista che, dopo aver sistemato la webcam del computer mentre era in diretta con la tv irachena Inews, viene sorpreso da una terribile esplosione.

La parete dietro il cronista, infatti, viene letteralmente abbattuta in seguito alla detonazione di un missile israeliano che si schianta lì vicino, nel Libano orientale.

Boudia è rimasto ferito nel corso di uno dei bombardamenti attuati dalle IDF che hanno preso di mira oltre 1.000 località in tutto il Libano, in quelli che sono stati presentati come attacchi di precisione alle roccaforti di Hezbollah.