Non percepirà nemmeno un euro di compenso, Giorgio Steri, (nella foto, in alto), responsabile del servizio Igiene e Sanità pubblica della Asl di Cagliari, (ora in pensione, dopo un passato alla Asl 8 di lunga data), nominato quest’oggi come nuovo commissario straordinario dell'Ats, l'azienda sanitaria unica della Sardegna.

Solinas, lo ricordiamo, aveva conferito l'incarico al veneto Domenico Mantoan, che però aveva rinunciato subito dopo a causa dell'incompatibilità con l'attuale incarico di direttore generale dell'Area Sociale e Sanitaria della Regione Veneto: oggi la nomina ufficiale di Steri.