Giorgia Palmas sarà la madrina della 99a edizione del Giro d'Italia.

L'edizione 2016 della corsa rosa partirà dall'Olanda il 6 maggio per arrivare a Torino il 29 maggio.

La bella mora 33enne cagliaritana fu velina di Striscia la notizia in coppia con Elena Barolo nel 2002, nel 2006 posò per il calendario Max, nel 2011 vinse all'Isola dei famosi e per diverse stagioni ha condotto Paperissima Sprint.