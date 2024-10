"Se qualcuno pensa che situazioni come quella di Sangiuliano possono indebolire il governo, si sbaglia. Dimesso un ministro, buon lavoro al nuovo ministro". Sono le parole della premier Giorgia Meloni durante il Forum Teha di Cernobbio, in merito al caso Sangiuliano, vicenda che ha travolto il ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano, a seguito della quale ha dato le proprie dimissioni.

"Voglio recuperare anche i miei sentimenti, stare vicino a mia moglie di cui resto innamorato e fare un bilancio della mia vita politica - ha detto ieri l'ex ministro a seguito delle dimissioni -. Vogliono farmi passare per un reietto ma io mi sento a posto con la coscienza: non ho tradito le istituzioni, non ho usato neanche un euro di soldi pubblici per un caffè. La Corte dei Conti vuole indagare? Ben venga, è tutto nel mio interesse dimostrare l'impeccabilità di comportamento".

La premier Meloni ha parlato anche di Maria Rosaria Boccia, coinvolta nella vicenda e al centro di numerose polemiche, "La mia idea su come una donna deve guadagnarsi uno spazio nella società è diametralmente opposta da quella di questa persona", ha detto la presidente del Consiglio.

Pronta le replica dell'imprenditrice di Pompei: "Metta da parte i guantoni, sono la gentilezza e le carezze ciò di cui c'è bisogno, vedo una donna sempre pronta allo scontro".

"Da Boccia pressioni illecite", sostiene intanto il legale di Sangiuliano confermando che la denuncia sarà presentata all'inizio della prossima settimana.