Giocattoli contraffatti sono stati scoperti e sequestrati a Sassari dalla Guardia di finanza.

Si tratta di oltre 4000 peluches con loghi di note case produttrici, tra cui Disney e Marvel e marchi CE falsi o contraffatti, giochi per bambini e carte Pokemon, tutto senza i requisiti di sicurezza e salute a tutela del consumatore.

All'interno dell'esercizio commerciale controllato, i militari hanno inoltre accertato la detenzione per la vendita, in assenza della prevista autorizzazione, di oltre 533.000 accessori per tabacchi da fumo, costituiti da cartine e filtri.

Il titolare del punto vendita è stato deferito alla procura del Tribunale di Sassari.