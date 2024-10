«Pieno sostegno alla proposta del Reddito di Maternità del Popolo della Famiglia. Fortza Paris, attraverso i suoi eletti si impegna a portare il progetto di Legge in Regione e cercare il sostegno più ampio possibile nella Coalizione che sostiene Christian Solinas».

Così Gianfranco Scalas, presidente di Fortza Paris dopo un’intesa con Mirko De Carli, Coordinatore Nazionale del Popolo della Famiglia.

La proposta di iniziativa popolare targata Popolo della Famiglia sul reddito di maternità prevede un'indennità di 1.000 euro al mese «Privi di carichi fiscali o previdenziali», (per un totale di 96.000 euro in otto anni), riconosciuti a tutte le «madri lavoratrici nell'esclusivo ambito familiare». L'eventuale richiesta – prosegue Scalas – potrà essere avanzata dalle mamme entro quindici giorni dalla nascita di un figlio o figlia, o dalla sentenza di adozione che le riconosce una maternità adottiva. L'indennità durerà poi per i primi otto anni del piccolo (o della piccola), ma tale durata "riparte" alla nascita di ogni bebè e diventa un vitalizio dopo il quarto figlio o in presenza di bambini con disabilità. l sostegno alla famiglia è da sempre tra i punti fondanti dell’azione di Fortza Paris – conclude il Presidente Nazionale – senza figli non c’è futuro. Aiutare mamme e papà sarà uno dei nostri primi impegni».

Il Coordinatore Nazionale De Carli sarà presente in Sardegna dall’11 al 14 marzo per definire anche una collaborazione strutturata per il “diritto di cittadinanza, e a sostegno della famiglia e della vita”.