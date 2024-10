Ultimi preparativi in corso per il grande appuntamento che si rinnoverà a Ghilarza domenica 22 dicembre, promosso e organizzato dalla Pro Loco.

Arti e sapori è la kermesse ghilarzese che mette in vetrina produzioni artistiche, enogastronomiche e artigianali, tra musica, spettacoli e intrattenimento. È quell’occasione che a pochi giorni dalle festività natalizie crea un’importante offerta sia per il pubblico che per produttori e commercianti. Nasce appunto, dall’idea si sostenere e incentivare il commercio locale e non, durante il magico periodo di Natale.

Vi ricordiamo tutti gli appuntamenti della giornata:

Ore 10.00 apertura degli stand espositivi;

Ore 11.30 intrattenimento dedicato ai bambini con babbo Natale

Ore 11.30 presentazione e il reading musicale del libro “Marmaglia” di Emanuele Pittoni presso il Sax Caffè, in cui l’autore dialogherà con Francesco Bachis, antropologo e musicista.

Ore 15.00 presso la Torre Aragonese verrà presentato il libro “Banditi a Orgosolo” di A. Floris

Ore 15.00 concerti itineranti

Ore 16.00 musica tradizione itinerante con Carlo Boeddu, Carlo Crisponi e Giuseppe Cillara.

Ore 17.00 presso l’Agorà, mostra di pittura con accompagnamento musicale.

Ore 21 presso la Chiesa Parrocchiale: Concerto Gospel.

Ecco la mappa: