Si terrà sabato 13 novembre alle ore 18.00 a Ghilarza, una delle cittadine a lui più care, dove visse in gioventù, il rendez vous a tre fra Luigi Manias, Francesco Giasi e Marcello Marras, per discutere sul rapporto, pacificato e contrastato, tra Gramsci, Ghilarza la Sardegna e, come lo definì Giuseppe Fiori, “l'universo degli affetti”, ovvero quell'ampia rete relazionale sarda che Gramsci aveva nel tempo consolidato.

Il titolo della conversazione : “Sai cosa mi è tornato alla memoria? - La vita a Ghilarza nelle lettere dal Carcere”; i tre autori faranno una disamina approfondita sul ruolo e il valore della Sardegna nella formazione culturale e politica di Gramsci e quanto l’Isola abbia influito nella sua vita quantomeno dal 1911 in poi.

I documenti storici in considerazione: "Lettere dal carcere" dell'edizione critica nella collana I Millenni dell'Einaudi, e il "Primo volume dell' Epistolario (1906-1911) dell'Edizione Nazionale degli scritti di Antonio Gramsci".

Grazie alle ricerche di Giasi e Manias esiste oggi un corpus informativo sul Gramsci sardo decisamente più ricco e articolato.