Cosa può avvenire in una casa, senza possibilità di uscita, condivisa e abitata da persone sconosciute? Da questa domanda di ricerca nasce il Grande Fratello, il grande esperimento sociale. Il format televisivo ha subito forti cambiamenti dal suo approdo in Italia avvenuto nel 2000. Infatti, da concorrenti sconosciuti e inconsapevoli si è passati ai più noti (o meno) “Vip”: stelle passate della storia televisiva, parenti o ex coniugi di famosi personaggi, persone che si sono rese note per gossip o precedenti partecipazioni ad altri reality.

Quest’anno la lista di personaggi, presenti nel programma condotto da Alfonso Signorini, è stata lunga e variegata e sono stati tanti i casi di rimprovero da parte del conduttore. Un caso su tutti, il più eclatante, è stato il caso Marco Bellavia; l’ex conduttore si è sentito costretto ad abbandonare il gioco per i comportamenti poco rispettosi da parte dei coinquilini, nei suoi confronti, all’interno della casa più spiata d’Italia. Il risultato del rimprovero furono squalifiche, odio social da parte del pubblico e molta indignazione generale nei confronti del programma tacciato come trasmissione diseducativa per le piccole generazioni.

Trascorsi i mesi, però, l’indignazione generale è quasi svanita e Signorini ha provato a ripulire la reputazione degli espulsi durante il corso della diretta televisiva con i “Bulli” (così etichettati dal pubblico) in studio.

Oggi, i partecipanti sembrano quasi aver dimenticato il pregresso e continuano a condurre la loro quotidianità tra provocazioni, offese e liti furiose. Ad aggravare il clima è lo schieramento in due fazioni, ossia quelli conosciuti dagli assidui spettatori come “Spartani” (gruppo composto da Oriana, Luca, Edoardo Tavassi, Edoardo Donna Maria, Ivana, Giaele, Alberto, Micol, Nicole, Milena e Daniele) e i “Persiani” (Nikita, Matteo, Antonino, Andrea, Davide, Martina, Antonella). I due gruppi, contrapposti, generano e stimolano astio tra gli schieramenti proprio come è avvenuto sabato sera durante la festa.

COSA È AVVENUTO – Durante la festa si è tenuto l'ennesimo scontro mentre Diamante (ex di Nikita) si occupava della pulizia della cucina. Onestini,provocandolo, ha determinato un gesto di stizza in Diamante che ha lanciato un cucchiaio in mezzo alla sala. Per tale fatto è stato rimproverato da Signorini e lui ha risposto: "Ho visto che avevano bevuto un po' troppo e quindi ho deciso di fare i piatti da solo. Sicuramente ho sbagliato, ma continuavano a venire continuamente in cucina a posare bicchieri". Diamante, inoltre, ha dichiarato di non aver mai vissuto con gente così sporca innescando una forte reazione negli accusati.

Sul tema dell’alcol il conduttore non riserva sconti alla concorrente Oriana: “Vedere le tue reazioni in relazione a un eccesso di uso del vino anche no. Bevi troppo. C'è bisogno che te lo dica io?". La concorrente ha risposto: "In quell'occasione ho bevuto poco rispetto al solito". "Non c'è da esserne fiere", ha aggiunto Signorini.

Infine, una triste pagina per la solidarietà femminile. Martina e Oriana, entrambe legate da un sentimento di affetto nei confronti di Daniele, hanno avuto un triste battibecco dove non sono mancate accuse e insulti. Nicole le riferisce di un epiteto poco carino che Martina le avrebbe rivolto e da quel momento scattano grida e insulti in un botta e risposta, con parole fortissime, che le due si sono lanciate a vicenda: "Mi hai dato della puta", dice Oriana a Martina in puntata. Signorini specifica: "Non sono frasi né belle, né eleganti, frasi che nella bocca di chiunque sono orrende".

Dopo tali confronti, il conduttore annuncia un importante provvedimento e confessa: “Il clima che si respira da un po' di tempo a questa parte è assurdo. Siete lì per divertire il pubblico, secondo voi la gente da casa si diverte a vedere certe scene? Io vi confesso che a volte cambio canale. Non dovrei dirlo eppure lo faccio, siete un pessimo esempio.” Sonia Bruganelli aggiunge: "Fra un mese le persone non si ricorderanno più di voi". E Berti: "Abbiamo toccato il fondo, dovreste essere più educati e avere rispetto per chi vi guarda. Privilegiati, pagati per dire scemenze"

IL PROVVEDIMENTO – E così, in preda al nervosismo del momento, Alfonso Signorini sfila dalla busta il provvedimento deciso dalla produzione e legge: “Al di la del gioco e delle strategie, che sono sempre ammessi, le immagini che abbiamo visto non rispecchiano minimamente lo spirito di questo programma. Mi riferisco a provocazioni reciproche e gratuite, a scatti d'ira ripetuti e ad atteggiamenti aggressivi del tutto ingiustificabili. Per queste ragioni il Grande Fratello ha dovuto prendere una decisione severa che vi renderà la vita difficile: per due settimane il vostro budget per la spesa sarà dimezzato. Come spesso accade al Grande Fratello per colpa di alcuni di voi è il gruppo a dover pagare le conseguenze.

Vi aspettano due settimane di fame. Ma è l'unico modo per farvi capire che così non si può andare avanti. Ah, naturalmente sarà dimezzato il budget del vino. Metà vino, hai capito Oriana? hai capito Onestini? Avete capito tutti quanti?”

I concorrenti non hanno preso bene la scelta del programma, ma hanno accettato la scelta. Basterà questo provvedimento per sedare gli animi all’interno della casa?