La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza un 43enne, disoccupato, già noto per i suoi precedenti penali, per spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo, come riferito dagli agenti, ha trasformato un’abitazione nell’agro del comune di Monserrato, che era sotto osservazione da parte degli investigatori del gruppo Falchi della Squadra Mobile già da qualche giorno, in una “centrale di spaccio”, con un viavai continuo di tossicodipendenti.

Nel pomeriggio di martedì 1 febbraio i poliziotti hanno eseguito il blitz (video in basso), approfittando del fatto che poco prima avesse fosse entrato un "cliente" e riuscendo quindi a sorprendere il 43enne mentre consegnava la droga.

La perquisizione, effettuata insieme ai colleghi del Nucleo Cinofili della Questura di Oristano, che con il cane Viorel hanno setacciato lo stabile, ha consentito il rinvenimento di circa 4 grammi di cocaina divista il 6 dosi pronte per la vendita, di circa 1 grammo di eroina e di circa 20 grammi tra marijuana e hashish, oltre alla somma di 340 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio e tutto il materiale per il confezionamento in dosi dello stupefacente, come ritagli di cellophane, bilancino e altro.