Una gazza ladra si è infilata all'interno del carcere aggredento un agente di polizia penitenziaria. Il singolare episodio è accaduto ieri pomeriggio nella casa circondariale di Sulmona (L'Aquila).

Il volatile - spiega in una nota Mauro Nardella, segretario generale territoriale UilPa Polizia Penitenziaria - si è "infiltrato furtivamente all'interno di una delle tante sezioni detentive che caratterizzano il penitenziario abruzzese, probabilmente attratto dal luccichio delle mostrine dell'uniforme indossata dall'agente addetto alla sicurezza, si è scagliato in picchiata sul malcapitato procurandogli delle ferite sui padiglioni auricolari tanto da costringerlo alle cure in infermeria".

Per l'agente "un po' di spavento e tanta incredulità", oltre ad una medicazione.