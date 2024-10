Stava lavorando con amici e genitori in un terreno in località Sa Matta, a Gavoi, quando all’improvviso è stato travolto da un masso. Ora un ragazzo di 17 anni si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Francesco di Nuoro.

L’incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 9.30. Il giovane, che è stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso, avrebbe diversi traumi e avrebbe perso molto sangue. Sul posto oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti i Vigili del Fuoco per liberare il ragazzo. L'area è stata messa sotto sequestro dai carabinieri della stazione di Gavoi.