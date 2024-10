Conquista storica per gli indipendentisti che con Gavino Sale, presidente, fondatore e ideologo di Indipendentzia Repubrica de Sardigna (Irs), sono entrati in Consiglio regionale, con lo schieramento di centrosinistra.

Sale però ma non volta le spalle ai movimenti che si battono per l'indipendenza dell'isola ed anzi ha lanciato oggi un appello dichiarando che "Irs è aperta al dialogo con tutte quelle forze indipendentiste che non sono rappresentate nel nostro parlamento a causa di una legge elettorale iniqua.

Mi rivolgo a Michela Murgia, ad a Manca pro s'Indipendentzia e agli movimenti indipendentisti: Irs è pronta a dialogare con tutti".