Da segnalazioni pervenute alla Sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Iglesias sono intervenuti questa sera nelle campagne di Masua, in soccorso di un piccolo gattino avvistato da alcune persone all'interno di un canale delle acque di scolo che scarica in mare.

La chiamata pervenuta al numero di Emergenza 115, ha fatto sì che la squadra VVF di Pronto intervento "5A" si tempestivamente recata sul posto, dove gli operatori VVF con l'uso di una scala in dotazione e apposita attrezzatura, si sono calati recuperando il povero gattino, sano e salvo, affidato ad una persona di un'ente nelle vicinanze che se ne prende cura.