La Polizia locale di Cabras ha sventato l’ennesimo tentativo di furto di sabbia nella spiaggia di Is Arutas, lungo la costa del Sinis. A far partire la segnalazione è stata una bagnante, che ha notato una famiglia intenta a raccogliere i granelli di quarzo all’interno di una bottiglietta in plastica da mezzo litro.

La donna non ha esitato a contattare immediatamente l’ufficio della Polizia locale e due agenti si sono recati sul posto per le verifiche di rito. La famiglia, una coppia con un bambino originari di Salerno ma residenti nel bergamasco, davanti alle richieste degli agenti ha inizialmente negato l’accaduto, cercando di occultare la bottiglia colma di quarzo sotto i teli da spiaggia. Il tentativo è fallito, gli agenti hanno sequestrato la preziosa refurtiva e sanzionato la coppia con una multa pari a mille euro.

“Ancora una volta ringraziamo il solerte contributo dei cittadini sensibili al fenomeno del furto di sabbia, che danno un grosso supporto all’incessante lavoro degli agenti di polizia e dei barracelli nel monitorare il litorale – ha detto il Sindaco di Cabras Andrea Abis -. Ciò che ancora ci stupisce è l’assoluto spregio dell’ambiente da parte di chi si ostina a volersi appropriare di un bene di tutti”.