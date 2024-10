E' fuori pericolo il bimbo di 6 anni, originario del Bangladesh, accoltellato alla gola ieri sera da Somane Duula, 26enne di origine somala, in viale Regina Margherita, nel lungomare di Rimini. Dall'ospedale Infermi fanno sapere che "è attualmente ricoverato in terapia intensiva, la tac di controllo e l'esame clinico non hanno mostrato danni neurologici, è sveglio e risponde ai genitori".

Così Francesca Raggi, direttore di presidio. "La prognosi rimane riservata per le prossime 24 ore", aggiunge. In mattinata il sindaco di Rimini Andrea Gnassi, che era rimasto in ospedale per buona parte della nottata assieme al suo vice, aveva anticipato buone notizie.

"L'équipe medica dell'ospedale Infermi ha svolto stanotte sul bimbo un'operazione molto delicata, che si è conclusa positivamente - ha detto il primo cittadino -. Al momento le indagini diagnostiche escluderebbero danni ulteriori".