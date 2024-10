Nella notte, intorno alle 3, l’auto di una trentenne di Nuoro è stata interessata da un incendio.

La vettura era parcheggiata in via della Resistenza. Sul posto è intervenuto la squadra 1A del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Per gli investigatori l’incendio è presumibilmente di natura dolosa.

Una volta spente le fiamme, i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’auto e la zona. La macchina è stata completamente divorata dalle fiamme.