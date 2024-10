Sardegna Live

Cresce l'attenzione del mondo scientifico: il suo nome è "Aspergillus fumigatus". È muffa comune, di colore verdastra, trovata nel cibo scaduto. Sul fronte italiano, non bisogna fare allarmismo, sostiene Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", ma non si deve sottovalutare la questione. Infatti, come evidenziato da una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Nature , le braccia, le mani, i piedi e altre parti del corpo sono colonizzate da circa 200 diversi tipi di funghi, che è molto di più di quanto si credesse.