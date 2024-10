Tragedia a San Giuliano Terme, nel Pisano, dove una donna di 96 anni è morta per un incendio in appartamento innescato da una sigaretta che lei stessa aveva acceso. L'anziana aveva l'abitudine di fumare a letto e il rogo, che ha interessato solo la camera da letto, sarebbe scaturito da un mozzicone di sigaretta.

Nonostante l'arrivo tempestivo di soccorsi e Vigili del fuoco, che in poco tempo hanno spento le fiamme, per la malcapitata non c'è stato nulla da fare. La donna è morta per asfissia. E' stato il nipote, che tutte le sere passava a salutare la zia, a lanciare l'allarme.

Giunto sul posto per la consueta visita ha visto il fumo fuoriuscire dall'abitazione e ha chiamato i soccorsi. Quando i soccorritori sono entrati in casa la donna era già morta asfissiata dai fumi e non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.