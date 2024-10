La squadra 1A del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Nuoro è intervenuta questa mattina, verso le 10:30, nella centrale via Aosta a Nuoro per una fuga di gas.

I pompieri giunti sul posto hanno riscontrato un'importante perdita di gas all’interno di un'abitazione sita al terzo piano di un palazzo.

Vista l’impossibilità ad accedere a causa dell’assenza del proprietario, la squadra ha provveduto alla completa evacuazione del condominio per poi accedervi attraverso l'autoscala e risalire quindi fino al punto di fuoriuscita del gas per la messa in sicurezza.

L’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco ha evitato conseguenze ben più gravi.

Sul posto era presente anche la Polizia di stato.