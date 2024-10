L'esplosione causata da una fuga di gas da una bombola da dieci litri ha ferito un 23enne in una casa di campagna a Fluminimaggiore. L'episodio è avvenuto poco prima di mezzanotte.

La casa, da quanto si apprende, è un rudere utilizzato come deposito attrezzi e di materiale per il bestiame. Il giovane, probabilmente, è entrato in casa per prelevare qualche cosa innescando l'esplosione ed è stato investito da una fiammata, rimanendo ferito.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri. Il 23enne è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Sirai di Carbonia, ha riportato un'ustione al braccio. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area: la casa è stata dichiarata inagibile.