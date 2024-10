Tragedia questa mattina lungo la statale Palermo-Sciacca, dove in uno scontro frontale tra due auto sono morte tre persone, due uomini e una donna, e sono rimasti feriti tre bambini.

Il violentissimo impatto all’altezza del bivio Giacalone, nel Palermitano. Le vittime sarebbero i genitori dei bimbi e un uomo che viaggiava nel senso opposto.

I piccoli sono stati trasportati all'ospedale Di Cristina a Palermo in gravi condizioni. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco per estrarre i corpi rimasti intrappolati tra le lamiere e i carabinieri per i rilievi del caso.