Sardegna Live presenta la sua nuova rubrica 'Frighinas de sardu' (Briciole di sardo). Uno spazio aperto a quanti vorranno collaborare con riflessioni, racconti e contributi in genere scritti in lingua sarda.

La grande attenzione mostrata da Sardegna Live per le tradizioni e l'anima più vera dell'isola si rinnova oggi con un nuovo progetto mirato a intercettare la sensibilità di chi non dimentica e non vuole dimenticare la nostra lingua, la lingua dei nostri padri.

Il termine 'frighinas', che significa 'briciole', non vuole certo sminuire, ma semmai precisare il taglio del materiale che vorremmo pubblicare: testi brevi, pensieri facilmente fruibili dal pubblico dei lettori, articoli o componimenti mirati e comprensibili che intercettino la sensibilità di molti.

Invitiamo pertanto quanti pensano di poter contribuire in qualche modo a contattarci sulla nostra pagina Facebook o all'indirizzo redazione@sardegnalive.net per sottoporre alla nostra attenzione eventuali testi e lavori.