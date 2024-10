"Saro' il presidente di tutti i sardi, di quelli che ci hanno votato, di quelli che non ci hanno votato e soprattutto di quelli che non sono andati a votare".

Francesco Pigliaru e' arrivato alle 17.10 nella sede elettorale del centrosinistra di via Bottego a Cagliari. Camicia bianca e pullover verde, molto rilassato, ha risposto alle numerose domande dei giornalisti: "Affronteremo questa grande sfida con entusiasmo e faremo quello che abbiamo detto, faremo una bella giunta per affrontare le priorita' che abbiamo elencato: istruzione, lotta alla disoccupazione, alle tasse ed alla burocrazia.

La mia sara' una squadra buona -ha detto Pigliaru riferendosi alla giunta regionale- e adeguata alla sfida". Pigliaru ha raccontato ai giornalisti anche le telefonate che ha ricevuto da Matteo Renzi e da Ugo Cappellacci: "Grande Frascesco, grande vittoria sara' bello governare in parallalelo" ha riferito Pigliaru sulla telefonata di Renzi. Mentre per quanto riguarda quella di Cappellacci, lo ha ringraziato perche' e' stato "molto cortese, una telefonata di cortesia sincera" ha detto Pigliaru.

Poi ha ripreso con la stoccata al centrodestra: "La nostra proposta e' stata quella seria, dall'altra parte c'era una proposta demagogica. Dobbiamo ricominciare a pensare alla politica e ci riusciremo con grande competenza e onesta'" ha continuato Pigliaru riferendosi al grande popolo dell'astensionismo che "ha perso fiducia". Per quanto riguarda le priorita' della sua azione di govero Pigliaru ha poi ribadito ancora: "Istruzione, perche' non possiamo tenere i giovani lontani dalla cultura, il nostro sitema scolastico e' da rivedere a partire dall'edilizia scolastica, poi i disoccupati, che non possiamo lasciare abbandonati.

E poi ancora il mondo delle imprese deve essere liberato dalle tasse e dalla burocrazia". Poi un tweet alla Sardegna: "Sono qui -ha detto- per ridare speranza soprattutto a chi non ce l'ha". Alla domanda di quando avesse capito che il centrosinistra aveva vinto alle elezioni Pigliaru ha risposto: "Si e' capito abbastanza presto, perche' abbiamo fatto un discorso serio e credibile. Dall'altra parte proposte demagogiche e impraticabili, la gente ci ha capito".