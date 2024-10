I Vigili del fuoco di Oristano hanno ricevuto questa mattina, verso le 10, una richiesta di intervento per la messa in sicurezza della strada provinciale 15, in località Paloghianu nel Comune di Santu Lussurgiu (OR), non lontano dalle cascate di Sos Molinos, a causa di una frana .

Sul posto è stato inviato la squadra del Distaccamento di Abbasanta con un funzionario di servizio.

La caduta di diversi massi sulla carreggiata è stata causata probabilmente da un insieme di variabili, tra cui il terreno impervio reso instabile dalla pioggia e la presenza di un muro a secco.

Il traffico è ancora limitato e c'è la possibilità che la strada che collega Santu Lussurgiu a Bonarcado venga chiusa .