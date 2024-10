È al debutto ufficiale Forte Arena, straordinario palcoscenico che permetterà al Sud Sardegna di entrare a pieno titolo tra le location del Mediterraneo in grado di ospitare eventi di caratura internazionale.

Ben 5.000 i posti all'interno di un vero e proprio anfiteatro naturale, a Santa Margherita di Pula, dove palco e aree tecniche sono state realizzate seguendo gli ideali della bio-edilizia, nel più totale rispetto dell'ambiente.

Con Rosario Fiorello e il suo spettacolo creato ad hoc 'Forte Fortissimo', inaugura ufficialmente Forte Arena il 16 luglio. Tra gli artisti già in calendario per il 2016 ci saranno grandi nomi: il 24 luglio Anastacia, con la sua voce graffiante e inconfondibile; il 6 agosto Renzo Arbore l'Orchestra italiana in uno show dedicato alle canzoni della grande tradizione napoletana.

Il 12 agosto Andrea Bocelli, il tenore più amato al mondo, sarà sul palco della Forte Arena con uno straordinario spettacolo e per la prima volta in Sardegna incanterà con il suo virtuosistico repertorio che spazia dall'opera lirica al crossover.

Ma il calendario 2016 non finisce qui: tanti altri artisti saranno annunciati a breve.

"Siamo entusiasti e orgogliosi della Forte Arena - ha dichiarato Lorenzo Giannuzzi, amministratore delegato e direttore generale del Forte Village Resort e della nuova Forte Arena - questo progetto rientra in una strategia che ha come obiettivo primario quello di rendere la Sardegna una destinazione accessibile tutto l'anno, grazie alla cultura e allo spettacolo quale nuovo elemento fondamentale di attrazione turistica in grado di stimolare nuove importanti sinergie e collaborazioni con artisti di livello internazionale".

Ticket per Fiorello, Anastacia e Renzo Arbore su Box Office Sardegna - www.boxofficesardegna.it - T. (+39)070657428 TicketOne - www.ticketone.it Per Andrea Bocelli, biglietti presto in vendita.