Sarà per la mancanza di lavoro o per la voglia di mettersi alla prova, ma sta di fatto che gli investimenti finanziari, specialmente per quel che riguarda il forex, stanno riscuotendo un enorme successo. Al punto tale da spingere i broker ad incrementare, in maniera molto sensibile, i corsi di formazione un po in tutta Italia, Sardegna compresa.

Ad oggi l'offerta formativa in questo specifico settore sta facendo registrare numeri mai visti prima. Ma quello che più sorprende è, di fatto, l'enorme interesse che si riscontra anche tra le persone comuni che, fino a qualche anno fa, si credeva poco inclini ai mercati finanziari e, a maggior ragione, ad un settore tanto specifico quanto complesso come il forex.

Per chi non lo sapesse il forex è il mercato finanziario dove vengono scambiate le valute e rappresenta uno dei settori più importanti della finanza mondiale. Fatta questa doverosa precisazione vediamo come si articola l'offerta formativa in Sardegna. Per prima cosa va detto che ci sono diverse tipologie di corsi che possono essere organizzati dai forex broker o da trader indipendenti.

In entrambi i casi i corsi possono essere tenuti dal vivo (solitamente vengono organizzati nelle principali città della regione, tra cui Cagliari, Oristano, Nuoro e Alghero) o sul web, tramite hangout e webinar. I corsi organizzati dai forex broker sono, solitamente, tenuti da analisti professionisti e sono gratuiti. Quelli organizzati dai trader indipendenti, invece, prevedono un costo di partecipazione e trattano argomenti molto specifici.

Per quanto riguarda i broker va detto che l'Italia è all'avanguardia in quanto a regolamentazione. Per poter operare nel nostro paese le piattaforme di trading devono essere autorizzate da un organo di vigilanza Europeo e ricevere il nulla osta della Consob, ossia dell'organo di vigilanza sulla borsa e i mercati finanziari. Questo significa, ovviamente, che il broker deve rispettare tutti i rigidissimi vincoli imposti proprio per tutelare il cliente. Un ottimo elenco di broker forex si trova sul sito di wthink e rappresenta il punto di partenza ideale per capire quale piattaforma di trading scegliere per i propri investimenti.

In conclusione possiamo dire che la qualità dei corsi di formazioni dedicati al trading e al forex riscontrata, in Sardegna, è di altissima qualità e fa ben sperare per il futuro. Non bisogna dimenticare, infatti, che nei prossimi anni il mondo della finanza avrà un peso sempre maggiore nella vita di tutti i giorni, non solo dal punto di vista del lavoro. In questo contesto l'importanza del forex come mercato finanziario di riferimento non potrà che rafforzarsi visto il crescente impatto delle politiche monetarie delle princpali Banche centrali del mondo. Un motivo, in più per i giovani sardi, per migliorare le proprie competenze in un settore dal sicuro sviluppo.