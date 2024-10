Anche la presidente della Regione sarda, Alessandra Todde, esprime vicinanza e cordoglio per la morte dell'agente forestale di Assemini Michele Mereu, morto ieri a 24 anni in seguito a un incidente nei pressi di Villaperuccio mentre era in servizio.

"La tragica notizia della scomparsa del giovane forestale di 24 anni, Michele Murenu, mi ha scossa enormemente - scrive su Facebook Todde -. Non esistono parole, solo tanto dolore e vicinanza alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Michele. La Regione Sardegna si stringe attorno alla famiglia e all’intero corpo forestale. Le mie più sentite condoglianze".