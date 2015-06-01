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ELEZIONI COMUNALI 31 MAGGIO 2015
FORDONGIANUS
SINDACO ELETTO: SERAFINO PISCHEDDA
|CANDIDATI
|PARTITI
|VOTI
|%
|SERAFINO PISCHEDDA
|
LISTA CIVICA "PASSATO PRESENTE E FUTURO"
|484
|100%
Schede bianche: 17
Schede nulle: 23
SPECIALE ELEZIONI COMUNALI 2015. FORDONGIANUS - TUTTI I RISULTATI DELLE VOTAZIONI
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ELEZIONI COMUNALI 31 MAGGIO 2015
FORDONGIANUS
SINDACO ELETTO: SERAFINO PISCHEDDA
|CANDIDATI
|PARTITI
|VOTI
|%
|SERAFINO PISCHEDDA
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LISTA CIVICA "PASSATO PRESENTE E FUTURO"
|484
|100%
Schede bianche: 17
Schede nulle: 23