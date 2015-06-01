ELEZIONI COMUNALI 31 MAGGIO 2015

FORDONGIANUS

SINDACO ELETTO: SERAFINO PISCHEDDA

CANDIDATI PARTITI VOTI %
SERAFINO PISCHEDDA

 LISTA CIVICA "PASSATO PRESENTE E FUTURO"   

 484 100%

 

 

Schede bianche: 17

Schede nulle: 23