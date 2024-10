Giovani campionesse barbaricine della pallavolo crescono e raggiungono importanti obiettivi. Sono le ragazze della società sportiva Volley '92 Fonni che a Tortolì hanno conquistato il titolo provinciale per la categoria Under 13. Le atlete, guidate dall'allenatore Barbara Bellu, si sono imposte per 2 set a 0 sulle sfidanti della New Volley di Tortolì. L'importante vittoria ha permesso alle ragazze di Fonni di accedere alle semifinali regionali che si sono disputate a Cagliari domenica 2 giugno. Dopo aver disputato un'ottima partita contro l'Iglesias Futura, battuta per 2 set a 0, le piccole atlete hanno guadagnato l'attesa finale. Purtroppo, nell'ultimo scontro, le ragazze della Volley '92 Fonni hanno ceduto contro l'Ariete di Oristano. «Un ottimo secondo posto se si pensa che la nostra - dice soddisfatta Barbara Bellu - è una società sportiva che fa capo a un piccolo paese. I risultati ottenuti sono frutto del grande lavoro sinergico svolto dalla società, dai dirigenti e da uno staff tecnico di alto livello». Domenica le atlete della squadra di pallavolo fonnese saranno a Orosei per disputare le finali provinciali Under 12. «La nostra società - prosegue Bellu - sta puntando tantissimo sul vivaio giovanile. Quest'anno disputeremo la terza finale provinciale. Intanto, anche l'Under 16 si è aggiudicata il secondo posto nella finale provinciale nonostante le atlete siano più piccole di un anno». Nella stagione 2012-2013 la Volley '92 ha disputato ben sette campionati nelle varie categorie. Le atlete della società, tutte di Fonni, sono cento: orgoglio per tutta la comunità.

Roberto Tangianu