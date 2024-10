La vittoria in finale, la medaglia d'oro, la gioia, il calore della gente: per Alessia Orro, pallavolista di Narbolia, è stata una spedizione speciale quella alle Olimpiadi di Parigi 2024. Tornata in Sardegna, la campionessa è stata travolta dal calore della sua gente che l'ha omaggiata dopo il raggiungimento dello storico traguardo con le compagne dell'Italvolley.

Fra i tanti messaggi e le dichiarazioni di stima e affetto, per la palleggiatrice isolana è arrivato anche un singolare omaggio da parte di due artigiani di Fonni. Si tratta di un prezioso ciondolo in filigrana, realizzato dalla Gioielleria Pirisi. Alessia Orro si è così recata a Fonni per conoscere e ringraziare gli artigiani, che gli hanno consegnato l'omaggio.

"Grazie Alessia per averci dedicato un pochino del tuo tempo - scrivono dalla gioielleria -, disponibile con tutti: autografi, foto, tutti super felici per aver incontrato la campionessa olimpica. Ti auguriamo di restare sempre così, semplice e disponibile con tutti i tuoi tifosi. Che ti possa portare fortuna il nostro ciondolo, per ulteriori risultati sportivi e non solo".

Anche la sindaca Daniela Falconi ha commentato con grande partecipazione la vicenda: "Succede a Fonni che due straordinari artigiani realizzano un pezzo unico in filigrana per celebrare la vittoria dell’oro olimpico della squadra di volley e lo dedicano alla nostra campionessa Alessia Orro e in una mattina d’estate lei li raggiunge per ringraziarli e accettare il loro omaggio. Lo sport e la passione per un’arte che diventa un lavoro sono fatti anche di queste piccole, grandi e semplici cose. E niente è grande come le semplici cose. Complimenti alla Gioielleria Pirisi".