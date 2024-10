Se hai intenzione di effettuare un prestito è necessario tu segua prima la guida per scegliere il migliore, al fine di evitare cattive sorprese. Molti sono gli aspetti che è importante tenere in considerazione. In particolare, stiamo parlando dell'affidabilità della finanziaria, del tasso d'interesse, della documentazione necessaria e molto altro.

Il primo consiglio che ci teniamo a darvi è quello di confrontare vari preventivi prima di effettuare una scelta. Non bisogna mai fermarsi alla prima offerta che viene proposta. Con l'aiuto delle stesse società finanziarie è possibile confrontare i preventivi dei prestiti che più vi hanno catturato l'interesse. In questo modo, non solo riuscirai a trovare la soluzione migliore, ma avrai la possibilità di farti un'idea generale. Al fine di scegliere il prestito migliore è necessario leggere con attenzione i documenti informativi, che riportano in modo chiaro il numero e l'importo delle rate. Ogni finanziaria ha il dovere di consegnarti tutta la documentazione informativa.

Il terzo consiglio riguarda un aspetto molto importante, ovvero i tassi di interesse. In questo caso, è necessario prestare attenzione a due indicatori. Stiamo parlando del "TAN" e del "TAEG". Il primo indica solo il tasso di interesse della finanziaria che offre il prestito, mentre il secondo rappresenta il costo totale dell'intero prestito. Per scegliere il miglior prestito è importante valutare quale sia il TAN più vantaggioso, tenendo sempre conto delle spese accessorie, che vengono indicate nel TAEG.

Importante è anche valutare l'affidabilità della finanziaria scelta. Infatti, è necessario che il cliente si possa fidare di coloro che offrono il prestito. La prima cosa che dovrai controllare è se la finanziaria ha il permesso di operare sul territorio italiano. Spesso, si va incontro a delle truffe che è possibile evitare effettuando delle opportune ricerche relative alla finanziaria. Tra le più importanti e conosciute in Italia c’è sicuramente Agos. Per saperne di più una buona lettura potrebbe essere la guida ai prestiti Agos di prestitiperpensionatiok.it.

Dopo di che, ti toccherà controllare anche il costo dell'assicurazione. Ricordiamo che questa non è sempre obbligatoria. Prima di firmare il contratto è, dunque, importante comprendere se siano previsti dei costi che riguardano le "coperture assicurative". Attraverso l'assicurazione, la compagnia in caso di problemi gravi si prende la responsabilità di pagare le rate del prestito. Il costo aggiuntivo può essere circa del 6%, che ti permette di metterti al sicuro da possibili rischi.

Un altro consiglio è quello di allungare la durata del prestito, al fine di diminuire il costo delle rate. Infatti, nel momento in cui deciderai il prestito da effettuare, dovrai scegliere una durata della restituzione del finanziamento. Ma non solo: al fine di vedere accettata la propria richiesta è possibile presentare un garante. In questo modo diventerai un cliente ideale per la finanziaria, che si fiderà ancora di più.

Molte sono le persone che preferiscono effettuare un prestito online. Attraverso il sito delle finanziarie è possibile visionare tutte le offerte e le promozioni dei vari prestiti. Se hai abilità nel mondo del web, allora potresti anche procedere online attraverso il sito ufficiale. Nel caso contrario, invece, è necessario effettuare il prestito in modo tradizionale.