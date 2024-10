È stata presentata ufficialmente la squadra del sindaco Enrico Lobino, fresco di rielezione, che durante la prima seduta del consiglio comunale, dopo il giuramento, ha consegnato il mandato amministrativo agli assessori della sua giunta. Il sindaco sarà affiancato da alleati di lunga data: Michel Pistidda nel ruolo di vice sindaco e assessore con delega alla viabilità rurale e associazionismo; Antonella Carboni, assessore con delega ai servizi sociali, politiche giovanili e pubblica istruzione; Sebastiano Mulas, assessore con delega alle attività produttive, verde pubblico ed ambiente e Gianmario Angius assessore con delega alle manutenzioni e Protezione civile. Capogruppo in consiglio comunale è stata nominata Maria Giovanna Nuvoli, mentre Silvana Merella ha ricevuto l’incarico di consigliera alle pari opportunità. Altri nomi che fanno parte dei fedelissimi dell’amministrazione Lobino: Giuseppe Giola, Francesca Mastino e Debora Moro sono i componenti commissione elettorale, mentre Marzia Piga e Marilena Cau sono i componenti della commissione “giudici popolari”. Al Sindaco Lobino sono rimaste in capo le deleghe della cultura, sport, lavori pubblici, edilizia privata, personale e bilancio.

“Sono partito dalla convinzione di dover assegnare ambiti di attività che rispondessero a un criterio di competenza professionale e assegnare ad ogni assessore un adeguato carico di competenza e responsabilità, chiedendo a tutti la massima disponibilità. Ho anche tenuto conto del risultato elettorale, come è giusto che sia, ottemperando così alla volontà espressa dagli elettori. Tutti i consiglieri hanno un incarico, proprio per creare una partecipazione attiva e dinamica nelle decisioni del paese. Una squadra ben plasmata che, sono sicuro, lavorerà con spirito di sacrificio e collaborazione. Sono tanti i lavori da portare avanti, già programmati nel precedente mandato e altri già in cantiere. Abbiamo saputo conquistare la fiducia dei cittadini con una buona amministrazione, sapremo fare bene anche in questo mandato”.