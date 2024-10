Derby d'amore a Milano? Impazza il gossip attorno alla possibile relazione fra Melissa Satta e Steven Zhang. La showgirl sarda, tifosa milanista e volto noto nei canali rossoneri, dopo essere apparsa in uno scatto a Miami insieme al presidente nerazzurro si è congratulata con quest'ultimo via social per la vittoria dei cugini nella stracittadina valevole per la Supercoppa Italiana.

Il numero uno dell'Inter ha pubblicato un post dopo il trionfo nel derby, che lo ritrae insieme alla squadra festante con la coppa appena conquistata. "Complimenti", ha commentato la Satta, accompagnando il commento con le emoticon degli applausi.

La curiosità attorno alla modella isolana, fresca di rottura con l'imprenditore Mattia Rivetti, è adesso aumentata. Il sito Dagospia parla di "un'affettuosa amicizia" fra i due. Semplice simpatia o qualcosa di più? Al momento non è dato saperlo, ma è nelle prossime settimane potrebbe anche arrivare una chiarimento sulla situazione da parte dei diretti interessati per confermare o placare le voci attorno al loro rapporto.