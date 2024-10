Dopo il rinvio del tour per i problemi alle corde vocali, sono state fissate le nuove date a Cagliari dei concerti di Ligabue. Il rocker emiliano si esibirà non più all'Arena Grandi Eventi, ma alla Fiera (Padiglione E), il 3 e il 4 novembre. Le prevendite sono disponibili da oggi, a partire dalle 16.

L'organizzazione fa sapere che i biglietti settore parterre in piedi (46 euro) già acquistati attraverso il circuito TicketOne per lo show di venerdì 26 maggio potranno essere utilizzati per il concerto di venerdì 3 novembre alla Fiera.

Gli stessi biglietti, già acquistati attraverso il circuito Box Office Sardegna, potranno essere utilizzati quali titoli di ingresso validi per lo show di sabato 4 novembre.

Chi volesse richiedere il rimborso dei biglietti acquistati potrà farlo entro e non oltre il 27 aprile.

Gli acquirenti di tutti i biglietti settore tribuna numerata (70 euro), invece, dovranno chiedere il rimborso e potranno contestualmente riacquistare un biglietto di posto unico in piedi.