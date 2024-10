Col marito ubriaco e violento in casa, non ha avuto altro modo di chiedere aiuto se non quello di escogitare un piano. Una donna di Rimini ha perciò chiamato il 113 per denunciare le violenze del coniuge, ma per far sì che questi non lo scoprisse ha fatto finta di ordinare una pizza.

Le forze dell'ordine sono intervenute tempestivamente, fermando l'uomo che poco prima aveva tentato di aggredire la moglie in presenza del figlio 15enne. Vani i tentativi di resistere all'arresto. L'uomo, 51 anni, era recidivo a certi atteggiamenti: minacciava e aggrediva la moglie, con la quale conviveva da circa un anno.

Stavolta la donna, vedendolo completamente ubriaco e con in dosso esclusivamente gli slip, è riuscita a impedire ulteriori violenze utilizzando lo stratagemma dell'ordinazione a domicilio. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Accompagnato alla casa circondariale di Rimini, è in attesa della convalida dell'arresto.